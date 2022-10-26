إيران.. قطع للانترنت واشتباكات في مسقط رأس مهسا أميني

أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية وقوع اشتباكات، الأربعاء، بين قوات الأمن ومشاركين في إحياء أربعينية مهسا أميني في سقز، مسقط رأسها في إقليم كردستان.

وذكرت الوكالة أن “عددا محدودا ممن تجمعوا عند قبر مهسا أميني اشتبكوا مع قوات الشرطة في ضواحي سقز وتم تفريقهم. وبعد الاشتباكات المتفرقة، انقطعت خدمة الإنترنت في سقز لاعتبارات أمنية”، مضيفة أن عدد من تجمعوا بلغ نحو عشرة آلاف.

وتوفيت أميني في 16 سبتمبر أيلول في طهران بعد احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها، مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهر

وقال شاهد لوكالة رويترز إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على أشخاص تجمعوا عند مقبرة مهسا أميني في بلدة سقز مسقط رأسها في ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها.

وأضاف الشاهد “أطلقت شرطة مكافحة الشغب النار على الحاضرين الذين تجمعوا عند القبر لحضور مراسم ذكرى مهسا… بينما ألقي القبض على العشرات”.

إلى ذلك، قالت منظمة هنكاو الحقوقية إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في سقز.

وقالت الجمعية النروجية التي تراقب انتهاكات الحقوق في محافظة كردستان على تويتر: “قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على الناس في ساحة زندان ببلدة سقز”.

والأربعاء، بدأ إيرانيون بالتجمع، أمام قبر أميني في محافظة كردستان الايرانية في الذكرى الأربعين لوفاتها وتحدوا الاجراءات الأمنية المشددة المفروضة.