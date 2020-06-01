إيران: كوريا الجنوبية لم تعيد أموالنا بسبب الضغوطات أمريكية

اتهمت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، كوريا الجنوبية بالرضوخ للضغوط والمطالبات الأمريكية بعدم تسليم طهران 7 مليارات من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، : ”نجري مفاوضات منذ عامين مع كوريا الجنوبية وهي لا تعيد أموالنا تلبية لمطالبات أمريكية“.

وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي: ”نطالب الحكومة الكورية الجنوبية بإعادة كافة أموالنا ولاعذر لها في خضوعها لأمريكا“.

وردا على سؤال حول إرسال كوريا الجنوبية شحنة أدوية ومعدات طبية إلى إيران بقيمة 500 ألف دولار، وما إذا كانت الشحنة من نفس مصادر الأموال التي تمتلكها إيران في كوريا الجنوبية، قال موسوي: ”لقد عملنا بجد وعناء في التفاوض مع كوريا لمدة عامين، ويستمع الكوريون للأمريكيين، بانتظار رد إيجابي من الأمريكيين“.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المسؤولين الكوريين الجنوبيين بـ“المهملين والمتأخرين“، مضيفا ”حذرناهم مرارا وتكرارا من أن ما يجري غير مقبول، ولأن إيران لا تخضع لأي عقوبات قانونية أو دولية، فإن ما فعلته الولايات المتحدة وعقوباتها غير قانونية ومن جانب واحد، ولا يمكن أن يكون معيارا لكوريا ودول أخرى“.