إيران.. مطالبات برلمانية بطرد سفراء "الترويكا"

دعا علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بطرد سفراء دول “الترويكا” الأوروبية، ووقف جميع التعاملات الاقتصادية معها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم إحياء يوم الإطفائيين حيث وجه رئيس إيران مسعود بزشكيان انتقادات حادة للغرب، قائلا: “هؤلاء الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والديمقراطية؛ الأوروبيون الذين يتظاهرون بالمثالية، والأمريكيون الذين يدعون الإنسانية.. انظروا ماذا يفعلون في غزة”.

وأضاف بزشكيان في خطابه المتعدد المحاور: “بلد أشعل الفوضى في المنطقة لسنوات، لم يدان ولا مرة واحدة في مجلس الأمن، لا بقرار إدانة ولا بعقوبات، فقط لأن أمريكا تجلس هناك وتمحو كل شيء بـ’فيتو’ واحد، يريدون فرض العقوبات علينا لأننا لا نرضخ، لأننا نرفض الإهانة؛ وأوهامهم بأن إيران وشعبها سيجبرون على الركوع، ليست إلا أحلاما لا مكان لها في الواقع”.

وتابع: “حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، واليونسكو.. كلها شعارات كاذبة، لأن الأبرياء يقتلون أمام أعينهم، بينما الكيان الإسرائيلي يعتدي على من يشاء دون أن يحاسب”.

وأردف: “يريدون أن يرغمونا على الخضوع لأناس دنيئين وفاسدين، لكن حتى مجرد تخيل ذلك لا مكان له في عقولنا”.

وتأتي هذه التصريحات لتمثل موقفا متصاعدا من إيران تجاه المجتمع الدولي في ظل استمرار الأحداث في غزة والضغوط الغربية على طهران، خاصة بعد استئناف الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم “سناب باك”.