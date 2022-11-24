إيران.. مقتل 50 شرطيا وإصابة المئات من بدء الاحتجاجات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لمحطة إن.دي.تي.في الهندية اليوم الخميس إن إيران شكلت لجنة تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة.

وذكر كني، الذي يقوم بزيارة لنيودلهي، أن نحو 50 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب المئات جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما.

ومر أكثر من شهرين منذ مقتل الفتاة الكردية “مهسا أميني” في حجز دورية لشرطة الآداب والاخلاق في طهران، وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران.

وخلال هذه الاحتجاجات، تم اعتقال ما لا يقل عن 14 ألف شخص وقتل أكثر من 340 شخصًا، من بينهم عشرات الأطفال، وفقًا للصحيفة الأمريكية.

سيارات الاإسعاف.. وسيلة الأمن الإيراني للتسلل والاعتقال

وسلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الضوء على سبل السلطات الإيرانية في “قمع” الاحتجاجات، موضحا أن قوات الأمن استعانت بسيارات الإسعاف للتسلل إلى قلب المظاهرات واحتجاز المشاركين فيها.

وبينت الصحيفة أنها “تلقت عددا من الروايات من قبل شهود عيان في أوائل أكتوبر الماضي حول استخدام سيارات الإسعاف”، وأنها “تحققت من بعض مقاطع الفيديو التي أثبتت صحة ما قالوه”.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن “المزاعم بدأت تتكشف تباعاً بعدما أفاد أحد سكان طهران، أوائل الشهر الماضي، بأنه رأى ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين يتم الزج بهم في سيارة إسعاف خلال مظاهرة قادها الطلاب، موضحاً أن المتظاهرين لم يكونوا مصابين على ما يبدو”.