الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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إيران.. 100 متظاهر يواجهون الإعدام وحصيلة جديدة لقتلى الاحتجاجات

منذ 6 دقائق
من احتجاجات إيران

من احتجاجات إيران

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مع استمرار الاحتجاجات في مناطق عدّة، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور، إلى 476 قتيلًا.

المنظمة ذكرت عبر “تويتر”، أنّ من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلًا و34 امرأة.

100 محتج يواجهون الإعدام

كما أشارت إلى أنّ ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليًا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.

في الأثناء، أعلن رئيس شركة “سبايس إكس” إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمّنة عبر شبكة “ستارلينك” للأقمار الصناعية تعمل في إيران حاليًا.

إيلون ماسك يدخل على الخط

كان الملياردير وعد في أيلول/ سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الصناعية في إيران، حيث تفرض السلطات قيودًا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

إيلون ماسك يدعم المحتجين في إيران

كتب ماسك في تغريدة، الإثنين: “نقترب من 100 (جهاز) ستارلينك نشط في إيران”.

وأعلن الملياردير في أيلول/ سبتمبر أنه سيفعل خدمة ستارلينك في إيران في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة “لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات” للإيرانيين.

2000 قمر اصطناعي

ولدى ستارلينك حالياً أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكّان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكّن من الاتصال بهذه الأقمار الصناعية يتعيّن وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه “راوتر”.

وتشهد إيران احتجاجات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم المتظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة.

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