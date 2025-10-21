الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تتجه لتسجيل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في 2025

منذ ساعتين
علم إيطاليا

علم إيطاليا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات المكتب الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم الثلاثاء أن البلاد تتجه لتسجيل انخفاض جديد في عدد المواليد هذا العام إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مما يفاقم الأزمة الديموغرافية في البلاد.

وشهد العام الماضي تسجيل 370 ألف مولود، وهو أدنى رقم منذ توحيد إيطاليا في عام 1861، كما كان العام السادس عشر على التوالي الذي ينخفض فيه الرقم.

وذكر المكتب أن اتجاه التراجع استمر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ولم يتم تسجيل سوى ما يقرب من 198 ألف مولود جديد بانخفاض 6.3 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2024.

وتابع المكتب أن معدل الخصوبة، الذي يقيس متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال سنوات الإنجاب، انخفض في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز إلى 1.13، وهو أقل من المستوى القياسي المنخفض المسجل العام الماضي وبلغ 1.18.

ويمثل معدل المواليد المتراجع منذ فترة طويلة في إيطاليا حالة طوارئ وطنية. ورغم تعهدات الحكومات المتعاقبة بالتصدي للمشكلة، فإنها لم تنجح في وقت التدهور.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البيت الأبيض
البيت الأبيض: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
البورصة في الخليج
صعود معظم بورصات الخليج مع ترقب نتائج شركات وتراجع السعودية
علم بريطانيا
بريطانيا تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام السورية منظمة "إرهابية"

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!