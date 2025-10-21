إيطاليا تتجه لتسجيل أدنى معدل مواليد على الإطلاق في 2025

أظهرت بيانات المكتب الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم الثلاثاء أن البلاد تتجه لتسجيل انخفاض جديد في عدد المواليد هذا العام إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مما يفاقم الأزمة الديموغرافية في البلاد.

وشهد العام الماضي تسجيل 370 ألف مولود، وهو أدنى رقم منذ توحيد إيطاليا في عام 1861، كما كان العام السادس عشر على التوالي الذي ينخفض فيه الرقم.

وذكر المكتب أن اتجاه التراجع استمر في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ولم يتم تسجيل سوى ما يقرب من 198 ألف مولود جديد بانخفاض 6.3 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2024.

وتابع المكتب أن معدل الخصوبة، الذي يقيس متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال سنوات الإنجاب، انخفض في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز إلى 1.13، وهو أقل من المستوى القياسي المنخفض المسجل العام الماضي وبلغ 1.18.

ويمثل معدل المواليد المتراجع منذ فترة طويلة في إيطاليا حالة طوارئ وطنية. ورغم تعهدات الحكومات المتعاقبة بالتصدي للمشكلة، فإنها لم تنجح في وقت التدهور.