إيطاليا تحظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بولونيا مع تصاعد التوتر

منذ 39 دقيقة
قال مسؤول في وزارة الداخلية الإيطالية “إن السلطات في مدينة بولونيا الواقعة في شمال البلاد حظرت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمها غدا الثلاثاء بسبب مخاوف من حدوث اضطرابات”، وذلك بعد احتجاجات واشتباكات مع الشرطة مستمرة منذ أيام في أنحاء البلاد.

وقال إنريكو ريتشي، ممثل وزارة الداخلية في بولونيا، للصحفيين “ستُحظر المظاهرة تماما”، إذ تخشى السلطات المحلية من احتمال وقوع اشتباكات بعد اندلاع أعمال عنف في روما مطلع الأسبوع الجاري.

وتظاهر مئات الآلاف يوم السبت في وسط روما لليوم الرابع على التوالي بعد أن اعترضت إسرائيل أسطولا دوليا كان يحاول إيصال مساعدات إلى غزة واحتجزت نشطاء شاركوا فيه.

وقال دافيد رومانو، مدير متحف بريجيد اليهودي، لصحيفة لا ريبوبليكا إنهم “سيجتمعون في ساحة عامة تحت حماية قوات إنفاذ القانون. سوف نجتمع فيما بيننا، ولكن لأسباب تتعلق بالنظام العام، منعتنا الشرطة من الإعلان عن المكان”.

  • رويترز

