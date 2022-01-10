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إيطاليا تستهدف غير المطعمين باللقاح المضاد لكورونا بقيود جديدة

منذ 11 ساعة
كورونا ايطاليا

كورونا ايطاليا

أسوشيتد برس
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استهدفت إيطاليا غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بقيود جديدة إذ يطلب إظهار إثبات التطعيم أو التعافي من المرض مؤخرا لاستخدام النقل العام ودخول المقاهي والفنادق وغيرها.

ومستند الصحة الجديد “الفائق” يقضي على خيار إظهار فحص سلبي للوصول إلى الخدمات.

واستجابت الحكومة لموجة من العدوى مدفوعة بالمتحور “أوميكرون” بفرض قيود جديدة هدفها تشجيع الناس على الحصول على اللقاحات.

ودعم أغلب الإيطاليين القيود التي تضمنت أيضا ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وإظهار جواز صحي للوصول إلى أماكن العمل. ورحب كثيرون بالقيود الجديدة التي فرضتها الشرطة اليوم الاثنين على محطات القطارات لفحص حالة لقاح الركاب والتأكد من ارتدائهم كمامات معينة أكثر حماية.

وقالت كارولا باسكوالوتو، عضوة في مركز امبيري الرياضي: “أنا سعيدة بأنهم يسيطرون على كل مكان وأؤيد اللقاحات الإجبارية للجميع”.

ووصلت الإصابات بكورونا إلى أكثر من 100 ألف حالة يوميا في إيطاليا.

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