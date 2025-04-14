إيطاليا تعلن اعتزامها استضافة جولة ثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية

نقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قوله، اليوم الاثنين، إن من المقرر أن تستضيف روما جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إيران والولايات المتحدة إنهما أجرتا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان يوم السبت، واتفقتا على استئنافها هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن تاياني قوله خلال معرض إكسبو العالمي في مدينة أوساكا اليابانية “تلقينا طلبا من الطرفين المعنيين ومن سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وكان ردنا بالإيجاب”.

وقال تاياني إن روما عادة ما تستضيف هذا النوع من المحادثات، وإنها “مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم جميع المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية المسألة النووية وإحلال السلام”.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قد نقل في وقت سابق عن مصدرين مطلعين لم يكشف عنهما أن الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية ستعقد في روما يوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد باللجوء إلى عمل عسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني، لصحفيين على طائرة الرئاسة أمس الأحد إنه التقى بمستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريع. ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكان قد قال لصحفيين في اليوم السابق إن الوضع في إيران “يسير على ما يرام على ما أعتقد”.