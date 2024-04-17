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إيطاليا تُطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة

منذ 24 دقيقة
الدمار في غزة

الدمار في غزة

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دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على أن الوقت قد حان لإيقاف إطلاق النار في هذا القطاع الفلسطيني.

ودعمت إيطاليا في البداية تحركات إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل، لكن دعمها تراجع في الآونة الأخيرة بعد مقتل الآلاف من المدنيين.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا اليومية، شدد تاياني على أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم “الهمجي” الذي شنته حماس.

ثم أضاف “لكن وقف إطلاق النار ضروري الآن. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين”.

وأجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستضيفه تاياني في جزيرة كابري الإيطالية. وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

    المصدر :
  • رويترز

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