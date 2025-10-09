الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا مستعدة لدعم اتفاق المرحلة الأولى في غزة وإرسال قوات حفظ سلام

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

A A A
طباعة المقال

رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً استعداد روما للمساهمة في تنفيذها.

وقال تاياني على منصة إكس: “السلام قريب، وإيطاليا التي دعمت دوماً الخطة الأمريكية مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة”.

وأضاف: “كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين”.

وأكد الوزير أن إيطاليا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود السلام والاستقرار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة
بالتفاصيل: بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز
رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالمرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في غزة ويطالب بتنفيذها فورًا
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع مع جني المستثمرين للأرباح بعد اختراق حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
أزمة النفايات في لبنان
شركة رامكو: توقف عمليات جمع النفايات في هذه المناطق