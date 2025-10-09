إيطاليا مستعدة لدعم اتفاق المرحلة الأولى في غزة وإرسال قوات حفظ سلام

رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً استعداد روما للمساهمة في تنفيذها.

وقال تاياني على منصة إكس: “السلام قريب، وإيطاليا التي دعمت دوماً الخطة الأمريكية مستعدة للقيام بدورها في تعزيز وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية جديدة والمشاركة في إعادة إعمار غزة”.

وأضاف: “كما أننا على استعداد لإرسال قوات إذا ما تم إنشاء قوة حفظ سلام دولية لإعادة توحيد فلسطين”.

وأكد الوزير أن إيطاليا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود السلام والاستقرار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال.