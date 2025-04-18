إيطاليا وأمريكا تنتقدان الضرائب "التمييزية" على التكنولوجيا

أصدرت إيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا ينتقد الضرائب “التمييزية” على الخدمات الرقمية اليوم الجمعة، في إشارة محتملة إلى أن روما تبتعد عن ضرائب تثير انزعاج واشنطن.

جاء البيان في الوقت الذي عقدت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اجتماعات متتالية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس، ونالت ترحيبا حارا من الرئيس يتناقض مع معاملته الفاترة للقادة الأوروبيين الآخرين.

كانت الرسوم الأوروبية التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل جوجل التابعة لشركة ألفابت وفيسبوك وأبل وأمازون مصدر إزعاج طويل الأمد للإدارات الأمريكية، بما في ذلك إدارة ترامب.

وتطبق إيطاليا ضريبة تبلغ ثلاثة بالمئة على الإيرادات من معاملات الإنترنت للشركات الرقمية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو (853.35 مليون دولار).

وقالت روما وواشنطن في أعقاب زيارة ميلوني للبيت الأبيض أمس الخميس “اتفقنا على أن وجود بيئة غير تمييزية فيما يتعلق بضرائب الخدمات الرقمية ضروري لجلب استثمارات من شركات التكنولوجيا المتطورة”.

وجاء في البيان أن ترامب سيزور روما في المستقبل القريب، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إيطاليا قد التزمت بإلغاء الضريبة.

كما رحب البيان المشترك بالاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في إيطاليا لدعمها لكي تصبح مركزا إقليميا رئيسيا للبيانات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.