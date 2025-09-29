الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
إيطاليا والبحرين توقعان مذكرة تفاهم بأكثر من مليار يورو

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2025 6:21 مساءً
علم إيطاليا

علم إيطاليا

أعلنت إيطاليا والبحرين في بيان مشترك، اليوم الاثنين، عن توقيعهما مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة بقيمة تزيد على مليار يورو (2.1 مليار دولار).

وجاء في البيان أن المذكرة أُعلن عنها بعد اجتماع في روما بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وذكر البيان أن المذكرة “ستعزز العلاقات الاقتصادية وتزيد التجارة والاستثمارات… مع التزام الشراكة باستثمارات تتجاوز مليار يورو”، إذ اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات في قطاعات تشمل الطاقة والدفاع.

ودعا البلدان إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية‭‭ ‬‬الفلسطينية (حماس). واستنكر الجانبان “أي عمل أحادي أو عنيف في الضفة الغربية”.

وأضاف البيان “دعا الجانبان إلى تقديم مساعدات إنسانية كاملة وآمنة لسكان غزة”، وأكدا دعمهما لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

