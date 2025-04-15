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إيقاف مستشار بارز للبنتاغون عن العمل ضمن تحقيق في تسريبات

منذ 16 دقيقة
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)

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قال مسؤول أمريكي لـ”رويترز” إن دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اقتيد إلى خارج وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق في تسريبات بالوزارة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أمرا إداريا صدر بإيقاف كالدويل عن العمل بسبب “إفشاء غير مصرح به”. ولم تتحدث تقارير من قبل عن القرار.

وقال المسؤول دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الإفشاء المزعوم وإذا ما كان قد تم تقديمه لصحفي أو لشخص آخر “لا يزال التحقيق مستمرا”.

وطلبت مذكرة بتاريخ 21 مارس/ آذار بتوقيع جو كاسبر، كبير موظفي هيغسيث، إجراء تحقيق في “إفشاء غير مصرح به في الآونة الأخيرة عن معلومات أمنية وطنية تتضمن اتصالات حساسة”.

وتركت مذكرة كاسبر الباب مفتوحا أمام احتمال الخضوع لاختبار كشف الكذب، لكن لم يتضح إذا كان كالدويل قد خضع له.

وكالدويل ليس معروفا كغيره من كبار مسؤولي البنتاغون الآخرين، لكنه لعب دورا حاسما كمستشار لهيغسيث.

وبرزت أهميته في سلسلة رسائل نصية مسربة على تطبيق “سيغنال” كشفت عنها مجلة ذي أتلانتيك الشهر الماضي.

وفي الدردشة على تطبيق “سيغنال” للتراسل، قال هيجسيث إن كالدويل أفضل نقطة اتصال لمجلس الأمن القومي في أثناء استعداده لشن ضربات على الحوثيين في اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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