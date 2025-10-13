إيني وبتروناس تطلقان مشروع غاز مشترك في 2026 بهدف زيادة الإنتاج والتصدير

أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة عن نيتها تشغيل مشروع غاز مشترك مع شركة بتروناس الماليزية في عام 2026، وفق ما صرح به جيدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية في إيني.

وستنتج المرحلة الأولى من المشروع 300 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا مستقبلاً. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود إيني لتوسيع وتنويع عروضها من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع “فاكا مويرتا” في الأرجنتين المزمع بدء تصديره بين أواخر 2029 وبدايات 2030، بالشراكة مع شركة واي.بي.إف الأرجنتينية.

ويتوقع أن يشكل الغاز نحو 60% من إنتاج إيني من الهيدروكربونات بحلول عام 2030، كما تهدف الشركة إلى رفع حجم التعاقدات على الغاز الطبيعي المسال إلى 20 مليون طن سنويًا بحلول 2029-2030، مقارنة بـ 13 مليون طن سنويًا في 2024.

وسيخصص جزء من إنتاج مشروع بتروناس للسوق المحلية في ماليزيا، فيما سيوجه الجزء الآخر للتصدير إلى الأسواق الآسيوية.