الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيني وبتروناس تطلقان مشروع غاز مشترك في 2026 بهدف زيادة الإنتاج والتصدير

منذ 25 دقيقة
شركة إيني

شركة إيني

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة عن نيتها تشغيل مشروع غاز مشترك مع شركة بتروناس الماليزية في عام 2026، وفق ما صرح به جيدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية في إيني.

وستنتج المرحلة الأولى من المشروع 300 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميًا مستقبلاً. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود إيني لتوسيع وتنويع عروضها من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع “فاكا مويرتا” في الأرجنتين المزمع بدء تصديره بين أواخر 2029 وبدايات 2030، بالشراكة مع شركة واي.بي.إف الأرجنتينية.

ويتوقع أن يشكل الغاز نحو 60% من إنتاج إيني من الهيدروكربونات بحلول عام 2030، كما تهدف الشركة إلى رفع حجم التعاقدات على الغاز الطبيعي المسال إلى 20 مليون طن سنويًا بحلول 2029-2030، مقارنة بـ 13 مليون طن سنويًا في 2024.

وسيخصص جزء من إنتاج مشروع بتروناس للسوق المحلية في ماليزيا، فيما سيوجه الجزء الآخر للتصدير إلى الأسواق الآسيوية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز
ميرتس يدعو ترامب لاستخدام خبرته في الشرق الأوسط لحل أزمة أوكرانيا
علم أوكرانيا
وفد أوكراني يتوجه إلى واشنطن لبحث تعزيز القدرات الدفاعية وأمن الطاقة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز
ترامب يعتزم لقاء الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية لبحث تهدئة التوتر التجاري

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!