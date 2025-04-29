إيه.دي.كيو الإماراتية تبدأ تسويق سندات دولارية بنحو ملياري دولار

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة القابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية التابعة لأبوظبي، بدأت تسويق سندات قياسية على شريحتين.

ووفقا للوثيقة، حددت القابضة إيه.دي كيو سعرا استرشاديا لسندات دولارية لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تحدد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وجرى تعيين بنوك أبوظبي التجاري وباركليز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو، مديرين رئيسيين مشتركين نشطين ومديري إصدار نشطين لعملية البيع.

وجمعت القابضة إيه.دي كيو ملياري دولار من بيع سندات على شريحتين في سبتمبر أيلول.