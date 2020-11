ابنة شقيق ترامب تحذر: يحاول تدبير انقلاب

حذرت ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن عمها يحاول تدبير انقلاب، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

وقالت ماري ترامب، في حوار مع قناة MSNBC، إن الرئيس الجمهوري أصبح في موقف لم يكن فيه من قبل حيث لا يستطيع الاعتماد على حليف كان سينقذه و”يقدم الكفالة” مقابله.

وتابعت: “يشعر باليأس ويفشل وليس بإمكانه فعل أي شيء من الناحية القانونية سوى متابعة تطورات الأمور عاجزا”.

“This was Donald talking about an attempted coup. The leader of a country trying desperately to delegitimize an election. It’s obscene and somebody’s got to step in and stop him,” Mary Trump says about WH statements today by President Trump. pic.twitter.com/xD4XvCxDhX

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020