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ابنتا بوتين في مرمى العقوبات الأسترالية من جديد

22 - أبريل - 2022
أستراليا وروسيا

أستراليا وروسيا

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فرضت الحكومة الأسترالية في بيان اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات وحظر سفر على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير خارجيته سيرجي لافروف.

جاء ذلك عقب إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ويرفع هذا العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات في روسيا الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى ما يقرب من 750.

ولم يذكر البيان اسم ابنتي بوتين لكن من المعروف أن الرئيس الروسي لديه ابنتان بالغتان هما كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا. وأشار البيان إلى إضافة اسمي بوتين ولافروف لقائمة العقوبات يوم 27 فبراير شباط.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها إن الجولة الجديدة من العقوبات تستهدف أيضا 144 عضوا في مجلس الشيوخ الروسي قدموا الدعم لبوتين بالموافقة على الاعتراف “غير الشرعي” باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا في 22 فبراير شباط.

وأضافت وزيرة الخارجية ماريس بين أن أستراليا ستواصل تكبيد روسيا الخسائر من خلال استهداف المسؤولين عن “العدوان غير المبرر في أوكرانيا”. وتصف روسيا غزوها بأنه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا و”اجتثاث النازية” فيها.

وفي الأسبوع الماضي ، فرضت أستراليا عقوبات مالية استهدفت 14 شركة روسية م

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