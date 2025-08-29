الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتساع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في يوليو

منذ 45 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل حاد في يوليو تموز مع ارتفاع الواردات، مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عامل ضغط رئيسيا على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن الفجوة في تجارة السلع زادت 22.1 بالمئة إلى 103.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 89.45 مليار دولار.

وقفزت واردات السلع 18.6 مليار دولار إلى 281.5 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 0.1 مليار دولار إلى 178 مليار دولار.

وساهم تراجع تدفقات الواردات في انكماش حاد للعجز التجاري في الربع الثاني، ليزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة 4.95 نقطة مئوية، وهو معدل قياسي.

ونما الاقتصاد 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من خط وقف إطلاق النار مع سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. رويترز
تحليق إسرائيلي مكثف جنوب سوريا.. وتوغل في القنيطرة!
الشرطة في إندونيسيا
احتجاجات واسعة في جاكرتا بعد وفاة مدني صدمته سيارة شرطة
ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو: تصريحات ماكرون تجاوزت حدود اللياقة تجاه بوتين

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ