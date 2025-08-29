اتساع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في يوليو

اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل حاد في يوليو تموز مع ارتفاع الواردات، مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عامل ضغط رئيسيا على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن الفجوة في تجارة السلع زادت 22.1 بالمئة إلى 103.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 89.45 مليار دولار.

وقفزت واردات السلع 18.6 مليار دولار إلى 281.5 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 0.1 مليار دولار إلى 178 مليار دولار.

وساهم تراجع تدفقات الواردات في انكماش حاد للعجز التجاري في الربع الثاني، ليزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة 4.95 نقطة مئوية، وهو معدل قياسي.

ونما الاقتصاد 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير