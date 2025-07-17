اتصالات إقليمية بالرئيس السوري تؤكد دعم وحدة سوريا ورفض التدخلات الخارجية

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعربوا خلالها عن تضامنهم الكامل مع سوريا في ظل التطورات الأمنية في الجنوب.

وشدد القادة على رفضهم لأي تدخلات خارجية، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدين دعمهم لوحدة سوريا واستقرارها، وبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتكريس الأمن أولوية لمصلحة الشعب السوري.

بدوره، أعرب الرئيس الشرع عن شكره للمواقف الأخوية من السعودية وتركيا وقطر، مؤكداً أن ما يحدث هو نتيجة فوضى السلاح والتدخلات، وأن الدولة ملتزمة بمحاسبة كل من يخرق القانون ويرفض الخضوع لسلطتها، حفاظاً على كرامة المواطنين ووحدة الوطن