اتصال مثمر بين ترامب واردوغان.. ماذا جاء فيه؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بأنها مثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مشيرا إلى أنها تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة.

كما قال في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، “أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا.. الآن!”.

وأضاف ترامب أن أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا.

من جانبها، قالت الرئاسة التركية، في بيان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

كما قال أردوغان خلال الاتصال إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى أبعاد خطيرة، وأنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، ويجب وضع حد لهذه المأساة الإنسانية”.

وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لترامب “استعداد تركيا للتعاون وتقديم كل الدعم الممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان السلام الدائم في المنطقة”.

كما ناقش الرئيسان الوضع في سوريا. وفي هذا الصدد، قال أردوغان إن “جهود الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على سوريا ستساهم في حماية وحدة أراضي سوريا واستقرارها”.

ودعا أردوغان نظيرة الأميركي لزيارة تركيا، وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.