اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو.. وهذا ما تم بحثه

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، الوضع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت روسيا وأوكرانيا اليوم، تبادل 205 أسرى حرب من كل منهما في عملية تبادل توسطت فيها دولة الإمارات.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام “اليوم، أعادت أوكرانيا 205 أسرى”، شاكرا الإمارات على المساعدة في ذلك.

وشكرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا وزارة الدفاع الروسية والجهات الأخرى ذات الصلة.

وقالت “بالنسبة لكثير من الأسر، أصبح اليوم احتفالا بلم الشمل.. الفرح بعودة الأحباب يحل محل القلق والضبابية”.

وقالت المنظمة المعنية بشؤون أسرى الحرب في أوكرانيا “إن الأسرى العائدين هم 202 من المجندين وثلاثة ضباط من قطاعات مختلفة بالجيش والحرس الوطني”.

وأضافت أن عملية التبادل اليوم هي الخامسة هذا العام والرابعة والستين منذ بدء الحرب قبل أكثر من 38 شهرا.