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اتفاقية لتوسعة محطة عدن للطاقة الشمسية في اليمن

منذ 14 ثانية
محطة الطاقة الشمسية في مدينة عدن

محطة الطاقة الشمسية في مدينة عدن

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قالت الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن إنها وقعت، اليوم الاثنين، في أبوظبي اتفاقية لتوسعة محطة الطاقة الشمسية في مدينة عدن بإضافة 120 ميجاوات إلى القدرة الإنتاجية للمحطة بتمويل من دولة الإمارات.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن الاتفاقية وقعها من الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس مجيب الشعبي مع رئيسة قسم المشاريع الاستراتيجية والخاصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” علي الشمري.

سترفع الاتفاقية القدرة الإنتاجية للمحطة الواقعة في جنوب اليمن إلى 240 ميجاوات.

وجاء في البيان أنه “من المتوقع أن ينجز مشروع التوسعة في وقت قياسي، نظرا لجاهزية البنية التحتية المرتبطة به، مما سيعزز من القدرة التوليدية”.

ودشن اليمن في منتصف العام الماضي محطة كهرباء الطاقة الشمسية في عدن كأول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في البلاد بكلفة 100 مليون دولار وقدرة 120 ميجاوات.

وقال مسؤول رفيع في مؤسسة كهرباء عدن الحكومية لرويترز إن توسعة المحطة ستستغرق شهرين فقط، مشيرا إلى أن زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة سيساهم في تخفيف وطأة الحر الشديد الذي يضرب مدينة عدن الساحلية حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية.

وتشهد عدن والمحافظات المجاورة في جنوب اليمن وشرقه أزمة كبيرة في الكهرباء بسبب شح الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة مما جعل توفر التيار الكهربائي يقتصر على ساعتين فقط يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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