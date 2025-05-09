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اتفاق بين تركيا وسوريا من أجل تزويد دمشق بالغاز الطبيعي

منذ 39 دقيقة
وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار

وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار

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نشر وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر حسابه على منصة “إكس”، تغريدة بعد اتفاقه مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار على تزويد سوريا بملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي.

وجاء في تغريدة محمد البشير: “اتفقت مع نظيري التركي ألب أرسلان بيرقدار على تزويد سوريا بـ 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا”.

وأضاف البشير: “النقل سيكون عبر خط كلّس–حلب وسيزيد ساعات تشغيل الكهرباء ويحسن واقع الطاقة في سوريا”.

وقد أثار هذا الاتفاق تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد بعمل الوزير، مثنين على جهوده ومعربين عن شكرهم له.

في حين سلط آخرون الضوء على تردي حال التزويد بالكهرباء وضرورة تحسينها في سوريا، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

من جهته، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز إلى سوريا، بواقع ملياري متر مكعب سنويا.

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”، أن الغاز المُصدر سيكون مخصصا لتوليد الكهرباء داخل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن التقدم في المشروع جاء سريعا، نظرا لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة كلّس، وأضاف: “بهذه الطريقة، سنكون قد وفرنا الوقود اللازم لتلك المحطات الكهربائية”.

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