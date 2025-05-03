اتفاق بين مسؤولين أمريكيين ويابانيين على بدء مشاورات تجارية على مستوى العمل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين ويابانيين كبارا اتفقوا على بدء مشاورات فورية على مستوى العمل بعد محادثات تجارية “صريحة وبناءة”، لكن الروايات اليابانية كانت أقل تفاؤلا.

التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، في إطار سلسلة أخرى من مناقشات سعي إليها شركاء الولايات المتحدة التجاريون لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان “خلال مناقشاتهم الصريحة والبناءة حول التجارة العادلة والمتبادلة، سلط الوزير بيسنت الضوء على كل من الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، وأهمية الأمن الاقتصادي باعتباره أمنا قوميا، وقضايا أخرى محل اهتمام”.

وقال بيسنت في منشور على موقع إكس إنه “متفائل للغاية إزاء التفاعل السريع والإيجابي لليابان مع الولايات المتحدة” وعبر عن أمله في أن يتمكن الحليفان قريبا من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مجموعة من القضايا الثنائية.

ورحب الممثل التجاري الأمريكي غرير بمشاركة اليابان في المناقشات مع الولايات المتحدة وأكد مجددا على متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بيد أن التقارير اليابانية الواردة عن الاجتماع اتسمت بنبرة أكثر حذرا. فقد ذكرت صحيفة نيكي أن مفاوضي الرسوم الجمركية الأمريكيين بدوا مترددين في خفض الرسوم على السيارات والصلب والألمنيوم في اجتماع الخميس، وهو موقف جعل الجانب الياباني يشعر بصعوبة التعاون.

وقال ريتشارد كاتز الزميل البارز السابق في مجلس كارنيجي لأخلاقيات الشؤون الدولية إن رفض الولايات المتحدة حتى مناقشة رسوم ترامب الجمركية البالغة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم “موقف عدائي للغاية”.

وأضاف أن البلدين تحدثا عن التوصل إلى اتفاق بحلول يوليو تموز، وهو الموعد المفترض لانتهاء فترة مدتها 90 يوما قبل تطبيق الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب على اليابان ودول أخرى، لكن هذه الآفاق بدت الآن أقل وضوحا.

وقالت صحيفة نيكي نقلا عن مصادر لم تسمها إن المسؤولين اليابانيين شرحوا الإجراءات التي سيتخذونها لخفض الفائض التجاري الضخم لليابان مع الولايات المتحدة مثل مراجعة الحواجز غير الجمركية على واردات السيارات وتوسيع مشتريات السلع الزراعية الأمريكية.

لكن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قال لاحقا إن “الرسوم الجمركية المتمثلة في الرسوم على السيارات غير مقبولة على الإطلاق”.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني أكازاوا لرويترز إن الجانبين يأملان في الاجتماع مجددا في منتصف مايو أيار.