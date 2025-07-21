الأثنين 26 محرم 1447 ﻫ - 21 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتهامات للهجري بالسعي لإقامة "دويلة" مدعومة من إسرائيل

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2025 2:35 مساءً
حكمت الهجري

حكمت الهجري

A A A
طباعة المقال

اتهم المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، الاثنين، شيخ عقل الدروز حكمت الهجري، بالسعي لإقامة “دويلة” مدعومة من إسرائيل، معلنا رفضه القاطع لجميع مشاريع تقسيم سوريا، مطالباً بتمكين الأجهزة الأمنية من فرض سيطرتها الكاملة على محافظة السويداء.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن ما يُثار حول إنشاء كيان انفصالي في السويداء بدعم خارجي مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف البيان أن “المئات من فلول نظام الأسد يسعون إلى إبقاء حالة الفوضى في سوريا قائمة، لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة البلاد”، مؤكداً في الوقت نفسه أن أبناء الطائفة الدرزية أبلغوا ممثلي المجلس بأنهم يرفضون رفضاً قاطعاً أي تدخل إسرائيلي، أو حتى مجرد التفكير في استدعائه إلى الساحة السورية.

وشدد المجلس على أن استعادة الأمن في السويداء لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عودة المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، لممارسة دورها الكامل، معتبراً أن ذلك “الضامن الحقيقي للأمان والاستقرار”.

في غضون ذلك، استقبل قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، عوائل عشائر البدو الذين كانوا محتجزين في مدينة السويداء.

 وتم إجلاء هذه العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

    المزيد من أخبار العالم

    سيارة إسعاف تقل مصابين تخرج من المكان بعد تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم كلية ميلستون في دكا، بنغلادش، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
    مقتل 16 على الأقل في تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في بنغلادش
    الرئيس السوري أحمد الشرع و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان: الرئيس السوري أظهر موقفاً قوياً في المواجهة مع إسرائيل
    الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه يواجه حالة من الاستنزاف الحاد في صفوف قواته

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!
    علم الاردن
    العشائر الأردنية تؤكد دعمها لوحدة سوريا وترفض التدخلات الخارجية