اتهمتها بالتجسس.. إيران تفرج عن إسبانية بعد سجنها ثلاثة أشهر

قال وزير الخارجية الإسباني (الأحد 26-2-2023) إن إيران أفرجت عن إسبانية أودعتها السجن في نوفمبر تشرين الثاني لاتهامات بالتجسس بعد اعتقالها خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.

والإسبانية آنا بانيرا سواريز (24 عاما) ناشطة تعمل في منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان واعتقلت في إيران خلال المظاهرات التي عمت البلاد بسبب وفاة شابة وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة في سبتمبر أيلول.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين خلال زيارة لبلدة في وسط إسبانيا “تهانينا للإفراج عن آنا بانيرا. إنها في صحة جيدة”.

وأضاف أن السلطات الإيرانية أفرجت عنها أمس السبت وأنها في طريقها لإسبانيا اليوم الأحد.

ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات تعليق على الإفراج عن بانيرا.

وأشار ألباريس إلى أن مواطنا إسبانيا آخر، وهو سانتياجو سانتشيث كوجيدور، لا يزال رهن الاحتجاز لدى السلطات الإيرانية لكنه يأمل في الإفراج عنه قريبا.

وسانتشيث مشجع كرة قدم إسباني يبلغ من العمر 41 عاما وقرر الذهاب إلى قطر لحضور كأس العالم سيرا على الإقدام لكن السلطات الإيرانية اعتقلته في الثاني من أكتوبر تشرين الأول واتُهم بالتجسس مثل بانيرا.

وألقت إيران بالمسؤولية في نشوب الاحتجاجات على “أعداء أجانب”. وخرجت الاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.

وقالت إيران في سبتمبر أيلول إنها اعتقلت تسعة أوروبيين لمشاركتهم في الاحتجاجات.