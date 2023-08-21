الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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اجتماع خاص في الفاتيكان.. البابا يُناقش "آمال السلام" في أوكرانيا مع ميلي

منذ 14 دقيقة
البابا فرنسيس ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (رويترز)

البابا فرنسيس ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (رويترز)

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عقد البابا فرنسيس اجتماعًا خاصًا في الفاتيكان اليوم الإثنين، مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، ناقشا خلاله الحرب في أوكرانيا وآمال التوصل إلى سلام هناك.

وقال ميلي بعد الاجتماع للصحافيين المسافرين معه، إنّ الزيارة تعني الكثير بالنسبة له، وفقًا لما صرح المتحدث باسمه الكولونيل ديف باتلر.

وأضاف أنّ البابا يشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وبخاصة في صفوف المدنيين، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.

وينتقد ميلي موسكو بشدة ويقول إنها تشن “حملة إرهاب” على المدنيين في أوكرانيا، من خلال استهداف البنية التحتية المدنية ضمن استراتيجيتها الحربية.

ودافع ميلي (65 عامًا) عن إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف.

ويندد فرنسيس بتجارة الأسلحة على الصعيد العالمي بوجه عام، لكنّه قال العام الماضي إنّه يجوز من الناحية الأخلاقية تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وأدرج الفاتيكان الاجتماع في جدول البابا لكنه لم يقدم تفاصيل عن المحادثات.

وطلب البابا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبداء استعداده للحوار مع روسيا، لكن زيلينسكي يريد من الفاتيكان دعم خطة كييف للسلام التي تطالب باستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال القتالية.

كما أرسل البابا (86 عامًا) مبعوثه الخاص للسلام الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي إلى كييف وموسكو وواشنطن لمناقشة المساعدات الإنسانية وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم.

وتقول كييف إنّ نحو 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا أو شبه جزيرة القرم، التي تحتلها موسكو، منذ فبراير/ شباط 2022 وتصف هذه الخطوة بأنها ترحيل غير قانوني.

ويقول مسؤولون في الفاتيكان إنّ زوبي سيتوجه قريبًا إلى بكين في محاولة للحصول على دعم الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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