اجتماع طارئ للجامعة العربية غدًا الإثنين لبحث أزمة أوكرانيا

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، مساء يوم الأحد، أنّه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية غدًا الإثنين على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، بناءً على طلب مصر، للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا.

وذكر أنّه تم الاتفاق على عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بدعوة من مصر، للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، وقد أيدت الطلب المصري عدد من الدول العربية.

جلسة طارئة لمجلس الأمن

قالت مصادر دبلوماسية الأحد، إن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الإثنين للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وقال دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”، رافضا كشف هويته، إن الاجتماع سيعقد في الساعة 15,00 (20,00 ت غ).

وأوضح أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع، ووصل القتال إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوتين: “الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية فحسب بل أدلى مسؤولون بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتصريحات عدوانية ضد بلادنا”.