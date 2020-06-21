اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية‎ غداً الإثنين

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في ظل التطورات المتسارعة للأزمة الليبية ، أعلنت الجامعة العربية عن عقد اجتماع طارئ لها لبحث مستجدات الأوضاع في لييبا ،

وقررت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ عبر الإنترنت، على مستوى وزراء الخارجية، غدا الإثنين؛ لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته، الأحد: ”أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة غير العادية (طارئة) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، ظهر غد الإثنين“.

وأضاف أن الاجتماع سيُعقد ”برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، بناء على طلب من جمهورية مصر العربية؛ لبحث تطورات الوضع في ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس“.

وكانت الأمانة العامة تلقت، الجمعة، طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع، الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها من الأمم المتحدة، أنها لن تشارك فيه.

والسبت، لوحت القاهرة بـ ”تدخل عسكري مباشر“ في ليبيا، إذا واصلت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الإستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وحذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم السبت، من أن ”أي تدخل مصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو مجلس النواب الليبي“.

وتابع السيسي، خلال تفقد المنطقة الغربية العسكرية: ”ستكون أهدافه (التدخل) حماية وتأمين الحدود الغربية المصرية من تهديدات المرتزقة، وحقن دماء الشعب الليبي“.