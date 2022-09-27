احتجاجات إيران.. مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين

رغم القيود الصارمة على الإنترنت، تتواصل الاحتجاجات في معظم أنحاء إيران، على مقتل الفتاة مهسا أميني، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وتواصلت ليل الاثنين الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في معظم المدن الإيرانية، فيما أطلقت قوات الأمن النار بكثافة على المتظاهرين في تبريز عاصمة أذربيجان الشرقية شمال إيران.

كما تظاهر المئات في مدينة يزد ومدينة أشنويه غرب البلاد. وأغلق المتظاهرون أحد الطرق السريعة في العاصمة طهران.

هذا وقالت مصادر المعارضة الإيرانية إن الانتفاضة امتدت إلى 154 مدينة مخلفة قرابة المئتي قتيل و10 آلاف معتقل خلال الأيام العشرة الأولى منها. لكن بحسب أحدث حصيلة أعلنتها السلطات الإيرانية، قُتل 41 شخصا بينهم متظاهرون وعناصر أمن.

وفي إطار محاولات السيطرة على تمدد الاحتجاجات اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 1200 متظاهر.

يأتي ذلك فيما دانت الخارجية الفرنسية القمع الإيراني العنيف للمتظاهرين الذي أدى لمقتل العشرات في مختلف أنحاء البلاد، كما نددت باريس بتوقيف الصحافيين والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإيرانيين.

من جهتها، قالت الخارجية الألمانية إنها أبلغت سفير إيران رفضها استخدام العنف ضد المحتجين، كما دعت الخارجية الألمانية إيران إلى السماح بتنظيم مظاهرات سلمية.

كندا بدورها أعلنت فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا على الحملة الأمنية الدامية التي تشنّها سلطات طهران بما في ذلك ما يعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية.