احتجاجات حاشدة في واشنطن ضد إجراءات كورونا

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجات حاشدة ضد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأفادت قناة العربية، باندلاع احتجاجات حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن ضد الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت جامعة جونز هوبكنز، السبت، تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 70 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” منذ ظهور جائحة كورونا، فيما قالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 864 ألف و637 حالة وفاة بالفيروس منذ ظهور الجائحة.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن وباء كوفيد-19 لم ينته تأثيره بعد بينما تسجل أوروبا مئات الحالات يوميا.

ووفقا لهيئة الإذاعة العالمية، أصدر رئيس منظمة الصحة العالمية تحذيرا لزعماء العالم من أن جائحة الفيروس المعدي ما زالت مستمرة وبقوة، محذرا من الافتراض الشائع بأن متحور أوميكرون هو الاكثر انتشارا أعراضه ليست قوية.

وتأتي تصريحات الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول الأوروبية أرقامًا قياسية جديدة للحالات، إذ أبلغت فرنسا عما يقرب من نصف مليون حالة جديدة يومية منذ يوم الثلاثاء الماضي.