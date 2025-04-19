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احتجاجات واسعة في أوروبا تدعو لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

منذ 8 دقائق
المتظاهرون في ستوكهولم ارتدوا أزياء رمزية واستخدموا مجسمات وأدوات بصرية لتجسيد الواقع الإنساني المأساوي في غزة (الأناضول)

المتظاهرون في ستوكهولم ارتدوا أزياء رمزية واستخدموا مجسمات وأدوات بصرية لتجسيد الواقع الإنساني المأساوي في غزة (الأناضول)

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شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية اليوم السبت احتجاجات واسعة، تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء المجازر والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

وخرجت مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس دعا إليها نشطاء فرنسيون للتنديد بما وصفوها بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة، واحتجاجا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب فورا، ورفع الحصار المفروض على سكان القطاع، مؤكدين دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر مئات الأشخاص رافعين شعارات منددة بالمجازر الإسرائيلية في غزة، وباستمرار الحصار الذي يحرم السكان من الغذاء والدواء.

وعبّر المشاركون عن استيائهم من تقاعس المجتمع الدولي وصمته حيال الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

كما نظم متظاهرون في العاصمة السويدية ستوكهولم وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وشهدت الاحتجاجات مشاهد تمثيلية رمزية تحاكي العنف ومعاناة المدنيين، إذ ارتدى المتظاهرون أزياء رمزية واستخدموا مجسمات وأدوات بصرية لتجسيد الواقع الإنساني المأساوي في القطاع.

كذلك، شهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مظاهرة تضامنية رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة لغزة.

كما رفعوا لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي والصمت العالمي المستمر، مطالبين بوقف المجازر التي تستهدف المدنيين بشكل ممنهج.

وفي مدينة مانشستر البريطانية نظم متضامنون مع القضية الفلسطينية وقفة احتجاجية دعوا خلالها إلى وقف الحرب الإسرائيلية فورا، مطالبين المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ومحاسبة القادة الإسرائيليين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وشهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة جماهيرية ندد فيها المتظاهرون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما احتشد المئات في مدينة سخيدام الهولندية للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر المغلقة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة.

وتأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أوقع حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دعم أميركي وصمت دولي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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