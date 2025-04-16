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احتجاجاً على حرب غزة.. المالديف تحظر دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي

منذ 7 دقائق
الرئيس محمد معز

الرئيس محمد معز

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قال مكتب الرئيس في جزر المالديف، اليوم الأربعاء “إن الدولة حظرت دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي إلى أراضيها”، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس محمد معز إنه صادَق على تعديل في قانون الهجرة في البلاد بعد أن أقره البرلمان أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن التعديل يُدخل بندا جديدا على قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الزوار الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى المالديف.

وقال البيان “يعكس التصديق موقف الحكومة الحازم ردا على الفظائع المتواصلة والإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا المكتب القنصلي الإسرائيلي في كولومبو بعد على طلبات التعليق.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في تقرير صدر في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأطلق رئيس جزر المالديف أولا الدعوة إلى حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية في يونيو حزيران 2024 بعد توصية من مجلس الوزراء، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تنبيه الإسرائيليين لتجنب زيارة الأرخبيل المشهور بشواطئه البكر ومنتجعاته الفخمة.

والسياحة محرك رئيسي لاقتصاد المالديف، وتشير بيانات حكومية إلى أن السياحة تمثل 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل، إذ حققت دخلا بلغ 5.6 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع جزر المالديف أن يبلغ الدخل من السياحة نحو خمسة مليارات دولار هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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