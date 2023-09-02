احتجاز رجل الأعمال الأوكراني كولومويسكي لمدة شهرين

أمرت محكمة أوكرانية، السبت، باحتجاز رجل الأعمال إيهور كولومويسكي المتهم بالاحتيال وغسل الأموال لمدة شهرين مع خيار دفع كفالة تزيد على 509 ملايين هريفنيا، أي ما يعادل أكثر من 13 مليون دولار.

وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد من الأولويات في الوقت الذي تتصدى فيه أوكرانيا للغزو الروسي المستمر منذ 18 شهرا، وصار كولومويسكي الذي يعد أحد أثرى أثرياء أوكرانيا أبرز شخصية تستهدفها حملة زيلينسكي.

وينفي زيلينسكي وجود علاقات شخصية له مع كولومويسكي.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تيليجرام “تأكد أنه في الفترة من 2013 إلى 2020، أضفى إيهور كولومويسكي صفة قانونية على أكثر من نصف مليار هريفنيا (14 مليون دولار) من خلال سحبها إلى الخارج واستخدام بنوك له سيطرة عليها”.

ونشر الجهاز صورا لمجموعة محققين عند باب منزل كولومويسكي وظهر رجل الأعمال وهو يتسلم وثائق ويوقعها.

كولومويسكي هو مالك سابق للبنك الأوكراني برايفات بنك الذي أممته السلطات أواخر 2016 في إطار حملة تطهير كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.

وفتش مسؤولون أمنيون العام الجاري منزل كولومويسكي في إطار تحقيق منفصل في اختلاس وتهرب ضريبي في أكبر شركتي نفط بالبلاد واللتين كان يمتلك حصتين فيهما.

وامتلك كولومويسكي مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والمصارف وغيرها، وكذلك إحدى أكثر القنوات التلفزيونية تأثيرا في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في 2021 “بسبب تورطه في أعمال فساد كبيرة”. وزعمت السلطات الأمريكية أيضا أن كولومويسكي وأحد شركائه أجريا عملية غسل لأموال مسروقة عبر الولايات المتحدة. وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.