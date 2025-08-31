احتجاز 2 من رجال الإطفاء وسط انتشار حريق غابات في واشنطن

قالت عضوة بالكونجرس الأمريكي أمس السبت إن اثنين من رجال الإطفاء كانا يشاركان في إخماد حريق غابات في ولاية واشنطن عندما ألقى عناصر حدود أمريكيون القبض عليهما واحتجزوهما في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في تاكوما.

وقالت النائبة الأمريكية إميلي راندال، وهي نائبة ديمقراطية تمثل المقاطعة التي يقع فيها مركز الاحتجاز ويستعر فيها حريق الغابات، لرويترز إنها قامت بزيارة غير معلنة لمنشأة الاحتجاز أمس السبت.

وأضافت أنه لم يُسمح لها بالدخول، لكن المسؤولين هناك أكدوا أنهم يحتجزون الشخصين اللذين يعملان لصالح شركات تم التعاقد معها للمساعدة في مكافحة حريق بير جولش المنتشر على مساحة 9000 فدان في المتنزه الأولمبي الوطني.

ولم يذكر المسؤولون الاتحاديون اسمي الشخصين اللذين تم اعتقالهما يوم الأربعاء.

وقالت راندال إنها لم تتمكن من التحدث إلى رجلي الإطفاء المحتجزين.

وفي رسالة إلى السناتور الأمريكي رون وايدن من ولاية أوريجون يوم الخميس، قال المحامي ستيفن مانينج إن شركته في بورتلاند بولاية أوريجون تمثل أحد المحتجزين، وهو من سكان الولاية، وقال مانينج إنه تم احتجازه بشكل غير قانوني.

وأضاف مانينج، الذي يسعى للحصول على مساعدة وايدن في إطلاق سراح موكله، إن الرجل جاء إلى الولايات المتحدة مع عائلته عندما كان في الرابعة من عمره قبل نحو 19 عاما، وكان ينتظر الرد على طلب تأشيرة قدم بعد أن وقع هو وعائلته ضحايا لجريمة في أوريجون.