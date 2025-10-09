الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
احتفالات في غزة وتل أبيب بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

منذ ساعة واحدة
انطلقت اليوم الخميس احتفالات واسعة بين الفلسطينيين وعائلات الرهائن الإسرائيليين بعد أنباء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. وفي غزة، حيث نزح معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بسبب القصف الإسرائيلي، هلل الشبان في الشوارع المدمرة، رغم استمرار القصف في بعض مناطق القطاع. وقال عبد المجيد عبد ربه من خان يونس: "الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل. كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي والعالم فرحان بوقف إطلاق النار". وفي تل أبيب، اجتمعت عائلات الرهائن في ساحة الرهائن وسط أجواء احتفالية عارمة. وعبّرت عيناف زاوجاوكر، والدة أحد الرهائن، عن مشاعرها قائلة: "لا أستطيع التنفس، لا أستطيع وصف ما أشعر به… إنه شعور غامر، هذا هو معنى الارتياح"، مشيرة إلى ابنها ماتان: "ماذا أقول له؟ سأخبره أنني أحبه… هذا كل شيء". ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات غير مباشرة في مصر، كجزء من المرحلة الأولى من إطار ترامب المكون من 20 نقطة للسلام، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين. وقال الرهينة السابق أومير شيمتوف: "تعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظة". بينما أكد الفلسطيني خالد شعت من خان يونس: "هذه اللحظات طال انتظارها بعد عامين من القتل والإبادة الجماعية". ويُذكر أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص وتدمير جزء كبير من القطاع منذ أكتوبر 2023، فيما يُعتقد أن 20 من أصل 48 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة.

انطلقت اليوم الخميس احتفالات واسعة بين الفلسطينيين وعائلات الرهائن الإسرائيليين بعد أنباء التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات.

وفي غزة، حيث نزح معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بسبب القصف الإسرائيلي، هلل الشبان في الشوارع المدمرة، رغم استمرار القصف في بعض مناطق القطاع. وقال عبد المجيد عبد ربه من خان يونس: “الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل. كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي والعالم فرحان بوقف إطلاق النار”.

وفي تل أبيب، اجتمعت عائلات الرهائن في ساحة الرهائن وسط أجواء احتفالية عارمة. وعبّرت عيناف زاوجاوكر، والدة أحد الرهائن، عن مشاعرها قائلة: “لا أستطيع التنفس، لا أستطيع وصف ما أشعر به… إنه شعور غامر، هذا هو معنى الارتياح”، مشيرة إلى ابنها ماتان: “ماذا أقول له؟ سأخبره أنني أحبه… هذا كل شيء”.

ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات غير مباشرة في مصر، كجزء من المرحلة الأولى من إطار ترامب المكون من 20 نقطة للسلام، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين.

وقال الرهينة السابق أومير شيمتوف: “تعجز الكلمات عن وصف هذه اللحظة”. بينما أكد الفلسطيني خالد شعت من خان يونس: “هذه اللحظات طال انتظارها بعد عامين من القتل والإبادة الجماعية”.

ويُذكر أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص وتدمير جزء كبير من القطاع منذ أكتوبر 2023، فيما يُعتقد أن 20 من أصل 48 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة.

  • رويترز

