الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
اختراق أنظمة بمطارات في كندا وأميركا لبث رسائل تشيد بحماس

منذ ساعة واحدة
الاختراق الإلكتروني - تعبيرية

نقلت وكالة رويترز استنادا إلى مسؤولين وتقارير إخبارية أن متسللين إلكترونيين سيطروا على أنظمة مكبرات الصوت العامة يوم الثلاثاء الماضي في 4 مطارات، 3 منها في كندا وواحد في الولايات المتحدة، لبث رسائل تشيد بحركة حماس وتنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا إن “خدمة بث الإعلانات” في مطار كيلونا الدولي في كولومبيا البريطانية “تعرضت لاختراق لفترة وجيزة وتم نشر محتوى غير مصرح به”.

وأضافت الشرطة أنها تحقق في الاختراق مع أجهزة أخرى وأحجمت عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وبث المتسللون الإلكترونيون رسائل وموسيقى عبر نظام مكبرات الصوت في مطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية، وفقا لمتحدث باسم المطار.

وقال المتحدث إن القراصنة اخترقوا برمجيات طرف ثالث للدخول إلى نظام مكبرات الصوت، وتحول المطار إلى نظام داخلي لاستعادة السيطرة.

من جهته، قال وزير النقل الأميركي شون دافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا.

وأضاف أن إدارة الطيران الاتحادية ومسؤولي المطار يحققون في الأمر.

واخترق المتسللون أيضا شاشات عرض معلومات الرحلات الجوية ونظام مكبرات الصوت مساء الثلاثاء في مطار ويندسور الدولي في أونتاريو، وعرضوا “صورا وإعلانات غير مصرح بها”، وفقا لمسؤولي المطار.

وذكر المطار في بيان أن الاختراق حدث “في مزود برمجيات” يستخدمها المطار، مضيفا “عادت أنظمتنا إلى وضعها الطبيعي بعد ذلك بوقت قصير”.

    المصدر :
  • رويترز

