اختطاف مهندس يعمل مع الأمم المتحدة غربي العراق

كشف مصدر أمني عراقي، الأحد، عن اختطاف مهندسا يعمل مع الأمم المتحدة من قبل مجموعة مسلحة في محافظة الأنبار، غربي العراق.

وكشف المصدر، الذي يعمل في شرطة المحافظة عن إن “المختطف يعمل مع منظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف أن المجموعة المسلحة اختطفت المهندس الذي كان في طريق عودته من منطقة الرطبة غربي الأنبار إلى مدينة الرمادي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “المجموعة المسلحة أوقفت سيارة المهندس الشخصية واقتادته إلى جهة مجهولة”، مضيفا أن القوات الأمنية تبحث عنه الآن.

وتم ايقاف المهندس الذي كان يقود سيارته الشخصية على الطريق الدولي السريع وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن “المعلومات المتوفرة غير كافية لتحديد الجهة الخاطفة”.

وتعيش المحافظات العراقية تدهورا أمنيا ملحوظا يتخلله تكرار لحالات اختطاف عراقيين وعرب وأجانب على يد مليشيات مسلحة فرضت سيطرتها بشكل واضح وعلني على الشارع العراقي منذ يونيو/حزيران 2014.