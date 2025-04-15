ارتفاع أسعار الذهب مع تكهنات حول الرسوم الجمركية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط استمرار حالة الضبابية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3226.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش، إذ بقي بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله أمس الاثنين عند 3245.42 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3242.50 دولار.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي “استمر الذهب في الارتفاع اليوم… بسبب طلب المستثمرين المستمر على أصول التحوط لتخفيف أثر التقلبات في ظل عزم الولايات المتحدة على ما يبدو على المزيد من الرسوم الجمركية”.

وأظهرت إفصاحات السجل الاتحادي، الجريدة الرسمية للحكومة، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ماضية في تحقيقات بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات في إطار محاولة لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين على أساس أن الاعتماد الكبير على المنتجات الأجنبية من الأدوية والرقائق الإلكترونية يشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال ترامب يوم الأحد أنه سيعلن عن نسب الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة في غضون أسبوع، مما أبقى المتعاملين في السوق في حالة ترقب.

وأشار الخبير ييب إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي جديد، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائما، وأن الذهب سيبقى قويا ما دامت الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من انخفاض أسعار الفائدة ويعد وسيلة للتحوط في ظل الأجواء الضبابية العالمية والتضخم.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب الصينية المتداولة في البورصة المدعومة ماديا تجاوزت منذ بداية هذا الشهر تلك المسجلة في الربع الأول بأكمله وتجاوزت التدفقات التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين أيضا 0.2 بالمئة إلى 949.21 دولار والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 943 دولارا.