الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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ارتفاع أسعار الذهب

منذ 45 دقيقة
الذهب

الذهب

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ارتفع سعر الذهب بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع ولا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1677.89 دولار للأوقية في الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1686.50 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 أيلول وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع – من سويسرا إلى جنوب أفريقيا- سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنكلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.59 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 906.15 دولارات وانخفض سعر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.55 دولاراً.

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