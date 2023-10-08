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ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين جراء الاشتباكات المتواصلة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 11:48 صباحًا
طوفان الأقصى

طوفان الأقصى

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ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيليين، من جراء الاشتباكات المتواصلة والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ السبت 7\10\2023

فقذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الضحايا في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا، فيما أشارت الوزارة إلى إصابة 1990 آخرين بجروح متفاوتة.

فيما أفادت سكاي نيوز بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت 7\10\2023 إلى 350 قتيلا، فضلا عن أكثر من ألف مصاب.

وبالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال تتصدى للمتوغلين الفلسطينيين في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس أن مقاتليها لا يزالون في الداخل.

وأوضحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، في بيان الأحد أ ن مقاتليها ما زالوا “يخوضون اشتباكات ضارية” في عدة مواقع داخل إسرائيل.

كما ذكرت أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لا تزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين.

أتى ذلك فيما أفادت المعلومات عن تجدد القصف على القطاع المكتظ بالسكان.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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