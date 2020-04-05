ارتفاع أعداد مصابي كورونا في معهد الأورام بمصر إلى 26 حالة‎

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام في مصر، إلى 26 شخصا، ما بين الأطباء والممرضين وأسرهم.

وأعلنت إدارة المعهد الجمعة، إصابة 17 من أطقم الأطباء والتمريض بفيروس كورونا انتقل عبر أحد زملائهم، حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى العزل.

وقالت مصادر في وزارة الصحة اليوم السبت، إن عدد المصابين وصل إلى 26 (3 أطباء و17 من التمريض و6 من عائلاتهم)، بحسب نتائج التحليل التي ظهرت حتى الآن.

وأشارت المصادر لـ“ إرم نيوز“، إلى أن هناك 5 مشرفات تمريض من بين المصابين، تتراوح أعمارهن بين 47 و57 عاما، يشتكين من أمراض مزمنة مثل القلب والحساسية وغيرها.

وأضافت أن وزيرة الصحة أصدرت قرارا بإقالة الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير المعهد، على خلفية الواقعة، واتهامه بتعمد إخفاء ذلك لأكثر من أسبوع.

وكانت هيئة التمريض والأطباء العاملين في المعهد، قد نظمت وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجراء فحص لهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.