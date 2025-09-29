ارتفاع أغلب بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين مدعومة بتفاؤل المستثمرين إزاء خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بقدر أكبر هذا العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أغسطس آب، مقابل زيادة بلغت 0.2 بالمئة في يوليو تموز، وهو ما يتطابق مع تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 90 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول، مع فرصة قدرها 65 بالمئة تقريبا لخفض آخر في ديسمبر كانون الأول.

وتؤثر قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة على أسواق الخليج، حيث تربط أغلب دول المنطقة عملاتها بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.8 بالمئة، منهيا جلستين من الخسائر، ومدفوعا بصعود سهم مصرف الراجحي 3.7 بالمئة وسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 2.2 بالمئة.

وارتفعت البورصة السعودية 5.1 بالمئة يوم الأربعاء، مسجلة أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ أكثر من خمس سنوات، نتيجة صعود واسع النطاق للأسهم.

وجاءت هذه المكاسب في أعقاب تقرير نشرته وكالة بلومبرج نيوز ذكر أن الجهات التنظيمية قد تخفف القيود التي تقصر تملك الأجانب بالشركات المدرجة عند 49 بالمئة، وهي خطوة من المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة كبيرة إلى سوق الأسهم الرائدة في المنطقة.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو عامل محفز لأسواق المال في الخليج، اثنين بالمئة تقريبا، إذ أدت خطط تحالف أوبك+ لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط في نوفمبر تشرين الثاني واستئناف إقليم كردستان العراق لصادراته النفطية عبر تركيا إلى زيادة توقعات المعروض العالمي.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مدعومة بصعود سهم شركة الاتصالات أُريد 3.6 بالمئة.

وربحت المؤشرات الرئيسية في البحرين وعمان والكويت 0.1 بالمئة و0.7 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.6 بالمئة بعد أن قفز سهم إعمار مصر للتنمية 5.9 بالمئة.