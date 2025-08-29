ارتفاع إنفاق المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي لأعلى مستوى في أربعة أشهر في يوليو تموز، بينما زاد تضخم قطاع الخدمات، لكن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون أن يثني الطلب المحلي القوي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل في ظل تراجع سوق العمل.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة اليوم الجمعة أن زيادة تكاليف الخدمات، ولا سيما المالية منها بعد تعافي سوق الأسهم، دفع التضخم إلى الارتفاع، باستثناء سهمي الغذاء والطاقة المتقلبين، بأسرع وتيرة في خمسة أشهر على أساس سنوي.

ورغم أن ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات لم يكن لها تأثير يذكر الشهر الماضي، إلا أن خبراء اقتصاديين توقعوا أن تدفع الرسوم الجمركية التضخم إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادته 0.4 بالمئة في يونيو حزيران. وجاءت هذه الزيادة متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وألمح رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 16 و17 سبتمبر أيلول، في إشارة إلى تزايد مخاطر سوق العمل، لكنه أضاف أيضا أن التضخم لا يزال يمثل تهديدا.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول.

وفي الوقت الراهن، يبقى التضخم معتدلا. وذكر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 بالمئة في يونيو حزيران.