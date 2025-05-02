ارتفاع الأسهم الوروبية.. وما علاقة الصين وأميركا؟

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة مختتمة أسبوعا حافلا بالأرباح في أنحاء القارة، مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط مؤشرات على نزع فتيل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة بالقرب من مستوى إغلاقه في الثاني من أبريل نيسان، قبل أن تترنح الأسواق نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الشركاء التجاريين ثم جرى تأجيلها بعد ذلك.

وسجلت معظم البورصات الإقليمية مكاسب، حيث تصدرت الأسهم القيادية الألمانية المجموعة بزيادة قدرها 2.6 بالمئة خلال اليوم.

وفي وسط القطاعات الفرعية لمؤشر ستوكس، ارتفع مؤشر التكنولوجيا 3.4 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر الصناعات ثلاثة بالمئة.

وارتفعت الأسهم العالمية في البداية بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين “تقيم” عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 بالمئة، وإن الباب مفتوح للنقاش.

وتلقت الأسهم دفعة أخرى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل هامشي في أبريل نيسان واستقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم كان على وشك الركود بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشا حادا.

وقال كيفن أونيل، من شركة برانديواين جلوبال “يمنح رقم التوظيف الإدارة الأمريكية مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس في مفاوضاتها التجارية، ويرجح أن تكون استجابة الأصول الخطرة إيجابية”.

وبالعودة إلى أوروبا، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع الشهر الماضي وتسارعت ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن يثني ذلك البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم بنك أي.إن.جي الهولندي 7.4 بالمئة بعد أن حقق أرباحا أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام وأعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يورو. وارتفع سهم دانسكه بنك ستة بالمئة بعد أن أبقى أكبر بنوك الدنمرك على توقعاته للأرباح لعام 2025 دون تغيير، فيما أعلن عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول.

وارتفع سهم شل 2.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول 28 بالمئة، لكنه فاق توقعات المحللين.

وزاد سهم إيرباص 5.3 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة الطائرات التقديرات الفصلية بشكل عام وأكدت توقعاتها السنوية.