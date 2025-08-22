ارتفاع الأسهم اليابانية بفضل أسهم البنوك وشركات السيارات

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع دعم ارتفاع عوائد السندات لأسهم البنوك وشركات التأمين، وساهم تراجع الين في صعود أسهم شركات صناعة السيارات.

ويترقب المستثمرون على مستوى العالم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم للحصول على تلميحات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3099.51 نقطة بعد سلسلة خسائر لثلاثة أيام.

وتقدم المؤشر نيكي 0.1 بالمئة فقط عند 42636.67 نقطة مع هبوط سهمي فاست ريتيلنج وأدفانتست مما ضغط على المؤشر.

وكانت أسهم شركات التأمين الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33، بارتفاعها 2.3 بالمئة. يليها القطاع المصرفي الذي تقدم 1.4 بالمئة.

وعزز صعود عوائد السندات توقعات الإيرادات من الاستثمار والإقراض.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 17 عاما، مقتفيا أثر سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل.

وهبط الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 148.675 مقابل الدولار مما عزز قيمة الإيرادات الخارجية لشركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من المصدرين.

وكسب سهم مازدا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، نحو ثلاثة بالمئة. وارتفع سهم تويوتا 0.6 بالمئة.