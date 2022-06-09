ارتفاع التضخم في مصر للشهر السادس على التوالي

واصل التضخم في مصر للشهر السادس على التوالي على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في شهر مايو، بينما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي 15.3% لشهر مايو 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق، حسبما نقلت صحف محلية.

وصعدت أسعار المستهلكين بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي في مايو، مقابل 13.1٪ في الشهر السابق.

وأرجع الجهاز التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10.9%، والزيوت والدهون بنسبة 6.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.3%، ولفاكهة بنسبة 2.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، والايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.7%.

وتظهر الأرقام الضغوط المتزايدة على المستهلكين في مصر، التي تعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تضررت بشكل خاص حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

منذ مارس، خفضت الحكومة قيمة الجنيه ورفعت سعر الفائدة مرتين في مصر مع تأمين تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من دول الخليج. كما أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد.