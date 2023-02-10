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ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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ارتفع الدولار على نطاق واسع الجمعة مع استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلا عن تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155 بالمئة إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24 بالمئة في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر تشرين الأول.

وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

وهبط الين 0.12 بالمئة إلى 131.74 للدولار. وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبين اثنين للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير شباط، حسبما أفادت رويترز أمس الخميس.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار الجملة في اليابان ارتفعت في يناير كانون الثاني 9.5 بالمئة على أساس سنوي، مما يضيف إلى مؤشرات متزايدة على عوامل تضخمية يمكن أن تُبقي البنك المركزي تحت ضغط للتخلي التدريجي عن برنامجه الواسع للتحفيز.

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.692 دولار أمريكي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة إلى 0.631 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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