ارتفاع بورصتي الإمارات على أثر أسعار النفط

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة بدعم من أسعار النفط التي زادت بفضل آمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين أدت العقوبات الأمريكية الرامية للحد من صادرات النفط الإيراني إلى تفاقم المخاوف حيال الإمدادات.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في واشنطن وعبرا عن تفاؤلهما إزاء تهدئة التوترات التجارية التي أثرت سلبا على العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، ثلاثة بالمئة إلى 67.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق في دبي 0.7 بالمئة، مع تقدم معظم الأسهم المدرجة عليه.

وقفز سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 بالمئة، بينما دعم سهم بنك الإمارات دبي الوطني المؤشر بفضل ارتفاعه 0.8 بالمئة.

وقال جوزف ضاهرية المحلل لدى تيكميل إن سوق دبي لا تزال مدعومة بأساسيات قوية، وإن تخفيف التوترات التجارية العالمية قد يقدم المزيد من الدعم لمسار تعافيها.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، ارتفع مؤشر دبي 2.6 بالمئة على مدار الأسبوع، في أكبر زيادة من نوعها منذ بداية العام، في حين سجلت بورصة أبوظبي مكسبا أسبوعيا 1.3 بالمئة بعد تكبدها خسائر لأسبوعين.

وأغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على صعود 0.2 بالمئة، بعد خسائر على مدى جلستين، وتلقى دعما من قفزة لسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة وارتفاع سهم الدار العقارية 1.5 بالمئة.

وتقدم سهم أدنوك للحفر المملوكة للدولة 1.2 بالمئة بعدما أرست أدنوك البحرية عليها عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 1.63 مليار دولار لتوفير خدمات الحفر المتكاملة.

وبقية أسواق الخليج مغلقة اليوم.