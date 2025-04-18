الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع بورصتي الإمارات على أثر أسعار النفط

منذ 41 دقيقة
مؤشر بورصة الإمارات

مؤشر بورصة الإمارات

A A A
طباعة المقال

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة بدعم من أسعار النفط التي زادت بفضل آمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين أدت العقوبات الأمريكية الرامية للحد من صادرات النفط الإيراني إلى تفاقم المخاوف حيال الإمدادات.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في واشنطن وعبرا عن تفاؤلهما إزاء تهدئة التوترات التجارية التي أثرت سلبا على العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، ثلاثة بالمئة إلى 67.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1110 بتوقيت جرينتش.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق في دبي 0.7 بالمئة، مع تقدم معظم الأسهم المدرجة عليه.

وقفز سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 بالمئة، بينما دعم سهم بنك الإمارات دبي الوطني المؤشر بفضل ارتفاعه 0.8 بالمئة.

وقال جوزف ضاهرية المحلل لدى تيكميل إن سوق دبي لا تزال مدعومة بأساسيات قوية، وإن تخفيف التوترات التجارية العالمية قد يقدم المزيد من الدعم لمسار تعافيها.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، ارتفع مؤشر دبي 2.6 بالمئة على مدار الأسبوع، في أكبر زيادة من نوعها منذ بداية العام، في حين سجلت بورصة أبوظبي مكسبا أسبوعيا 1.3 بالمئة بعد تكبدها خسائر لأسبوعين.

وأغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على صعود 0.2 بالمئة، بعد خسائر على مدى جلستين، وتلقى دعما من قفزة لسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة وارتفاع سهم الدار العقارية 1.5 بالمئة.

وتقدم سهم أدنوك للحفر المملوكة للدولة 1.2 بالمئة بعدما أرست أدنوك البحرية عليها عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 1.63 مليار دولار لتوفير خدمات الحفر المتكاملة.

وبقية أسواق الخليج مغلقة اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم باكستان
باكستان تطرد أكثر من 80 ألف أفغاني قبل نهاية مهلة في أبريل
الكرملين
الكرملين: إحراز تقدم بشأن السلام في أوكرانيا لكن الاتصالات مع أمريكا معقدة
عباس عراقجي
إيران: الاتفاق النووي مع أمريكا ممكن بدعم روسيا

الأكثر قراءة

النائب سليم عون
سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
أوروبا تغلق باب اللجوء أمام مواطني 15 دولة تعتبرها "آمنة"